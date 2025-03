La corresponsabilitat amb les cures

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Creat: Actualitzat:

Amb l'objectiu de promoure la corresponsabilitat en la cura d'infants i persones dependents, així com de generar una consciència col·lectiva sobre el paper fonamental que les cures tenen en la societat, abordarem la necessitat de fomentar la implicació activa de tots els membres de la societat, independentment del seu gènere, en les cures. Aquesta acció no només és essencial per garantir el benestar de les persones més vulnerables, sinó que també constitueix un pas crucial cap a la construcció d'una societat més equitativa.

En aquest capítol comptarem amb l’Ester Gibert, tècnica del servei de cures municipal “Més temps per tu”. Aquest projecte té l’objectiu de facilitar la conciliació i la qualitat de vida de les famílies lleidatanes, alhora que s’afavoreix l’ocupació i la integració social, especialment de dones amb infants a càrrec i/o que es trobin en una situació de risc d’exclusió social o amb una manca de recursos econòmics o manca de suport familiar per a la criança dels infants.

També comptarem amb la Mercè Espuñes, integrant de la Xarxa pel Dret a la Cura, una organització ciutadana que lluita per aconseguir la transformació social i política necessàries per al reconeixement del Dret a la Cura i la creació d’un Sistema Nacional de Cura. És a dir, garantir que totes les persones puguem rebre i tenir cura dignament, des que naixem fins que morim.

Finalment, des de Salut Mental Ponent, la Ester Mor, treballadora social de l’entitat, ens mostrarà algunes dades que evidencien la necessitat de posar importància en la corresponsabilitat de cures de tots els membres de la família en el procés d’acompanyament a una persona amb malaltia mental.