Cuina amb Cor, El restaurant comunitari Blok

La Descomunal, ens endinsem al cor de la Mariola. Parlem d’un espai que reneix: l’antiga cafeteria del centre cívic, silenciada des de l'inici de la pandèmia, torna a obrir les portes transformades en un projecte que alimenta molt més que estómacs.

La cooperativa Recoop ens convida a tastar la seva nova aposta, Blok - Cuina de Barri, un restaurant comunitari que és molt més que un lloc per menjar. És un punt de trobada, una iniciativa de barri, una proposta gastronòmica pensada amb cap i amb cor. Menús equilibrats, productes de proximitat, plats que tenen gust de comunitat i un preu que no exclou ningú: 6,50 € per un àpat complet, saludable i saborós.

A l’episodi , descobrim com s’ha gestat aquesta idea, què representa per al veïnat i per què aquest projecte no només omple plats, sinó que també omple vides. Ens ho expliquen Anna Dolaré de Recoop i Cristina Saiz , Cap d'Acció Participativa de la regidoria de Participació.