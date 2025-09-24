El impacto de un mal jefe ¿Cuándo es hora de irse?

Publicat per Mariví Chacón Bujalance Lleida Creat: Actualitzat:

Cuando pensamos en recursos humanos, el talento es uno de los primeros temas que nos vienen a la mente. En el capítulo anterior de “Estamos abiertos”, nuestros invitados ya señalaron que atraer y retener talento es clave para cualquier empresa, y compartieron algunos factores que influyen en que un profesional decida quedarse: el salario, las condiciones laborales, el sector, la localización, el plan de carrera…

Un dato que no deja indiferente: más del 70 % de las empresas reconocen que les resulta difícil captar y fidelizar talento. Y la principal barrera con la que se encuentran es la escasez de profesionales cualificados en el mercado.

En este episodio analizamos por qué ocurre esto, qué están haciendo las compañías para superarlo y qué estrategias pueden marcar la diferencia para que el talento quiera quedarse.