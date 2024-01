'Nits sense ficció' ret homenatge al cantant Freddie Mercury

L’espai Nits sense ficció de TV3 recorda aquesta nit el cantant de Queen amb l’estrena de Freddie Mercury, l’espectacle final. El documental relata la història del capítol final de la vida de l’artista i de com, després de la seua mort als 45 anys a causa de la sida, Queen va fer un dels concerts més grans de la seua carrera per celebrar la vida, visibilitzar l’homosexualitat i conscienciar sobre el VIH i la sida. A començaments dels anys 90, la sida ja era una pandèmia mundial amb més de 10.000 persones infectades. Les primeres morts per aquesta malaltia es van confirmar el 1981 envoltades per un fort estigma sobretot cap al col·lectiu LGTBI, del qual Freddie Mercury formava part. Així, el documental analitza aquesta època i compta amb el testimoni del cantant a través d’entrevistes que li van fer i en les quals li van preguntar per la malaltia.