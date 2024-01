Milá rep Susana Estrada

Mercedes Milá rep aquesta nit en el programa No sé de qué me hablas l’actriu i cantant Susana Estrada i l’actor i director Paco León. Els tres repassaran al costat de la copresentadora Inés Hernand les entrevistes que Milá ha fet a Estrada i part de la filmografia de Paco León. Així mateix, parlaran amb el públic sobre la sexualitat i de com es vivia i com es viu actualment. També els convidats parlaran de la seua experiència personal. I és que Susana Estrada va ser una de les representants del gènere cinematogràfic conegut com el destape durant la Transició espanyola i el 1976 va protagonitzar el primer nu integral sobre un escenari per part d’una actriu a Espanya. Per la seua part, Paco León també ha tractat el tema de la sexualitat en pel·lícules com Kiki, el amor se hace, estrenada el 2016.