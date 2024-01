'Baila como puedas'ja té el seu jurat

La ballarina, actriu i cantant Beatriz Luengo, el coreògraf i ballarí Rafa Méndez, l’artista i empresària Norma Duval i l’artista totterreny Yolanda Ramos formaran el jurat del concurs Baila como puedas, que s’estrenarà pròximament a La 1. Presentat per Anne Igartiburu, el talent xou enfrontarà els famosos Álvaro Muñoz Escassi, Ana Guerra, Fabiola Martínez, Jaime Astrain, Lydia Lozano, Maestro Joao, Nicolás Vallejo-Nágera i Sabrina Salerno, que estaran aparellats amb ballarins professionals. Junts hauran de demostrar els seus dots de ball per sorprendre el jurat. Beatriz Luengo, Rafa Méndez i Norma Duval avaluaran els aspectes tècnics i Yolanda Ramos valorarà la part interpretativa. Tots ells determinaran si el ballarí professional continua al programa o no, i en aquest cas la celebrity que l’acompanyava haurà de canviar de parella.