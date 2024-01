El Petit Nicolás, a Netflix

Francisco Nicolás Gómez, més conegut com el Petit Nicolás, tindrà el seu propi documental a Netflix, que s’estrenarà el 15 de febrer. La producció repassa la vida d’aquest jove que, amb només 14 anys, va passar de relacions públiques en discoteques a fer-se amb polítics, empresaris, serveis secrets i fins i tot la Casa Reial. El 2014, quan tenia 20 anys, va saltar a la fama després de ser acusat de falsedat documental i per fingir ser assessor del Govern. Ara, Nicolás prendrà la paraula a (P)ícaro: El pequeño Nicolás, en el qual explicarà la seua història i com va arribar a les altes esferes polítiques i econòmiques espanyoles.

Així, Netflix encara un nou any amb novetats després d’un 2023 en el qual va registrar un benefici net de 5.408 milions de dòlars i va superar els 260 milions de subscriptors.