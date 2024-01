Angy, Sofía Coll, Nebulossa i Miss Caffeina, a la final de Benidorm Fest 2024

La cantant catalana Sofía Coll, ex d’'Eufòria', interpreta "Here to stay", durant la primera semifinal del Benidorm Fest.EFE

detail.info.publicated EFE

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Angy Fernández, Sofía Coll, Nebulossa i Miss Caffeina han aconseguit aquest dimarts passar a la final del tercer Benidorm Fest, del qual sortirà el candidat espanyol que competirà a Malmö (Suècia) el maig en Eurovisió 2024.

La primera semifinal, celebrada al Palau d’Esports l’Illa de la localitat alacantina que dona nom a aquesta preselecció, ha acabat amb l’eliminació de Mantra, Noan, Lérica i Quique Niza.

La 'Zorra' del duo Nebulossa ha estat la gran triomfadora de la primera eliminatòria de Benidorm Fest i emprèn camí cap a la final de dissabte vinent i de la possibilitat de representar Espanya a Eurovisió 2024 amb el seu missatge feminista.

"No ens creiem el que està passant, sentir-nos tan acollits i amb la gent cantant un crit a la llibertat", han celebrat els d'Ondara (Alacant) al final de la gala, després d'aconseguir 149 punts i, en contra dels pronòstics, la millor valoració del jurat professional.

També s'han classificat la mallorquina Angy Fernández ('Sé quién soy', amb 137 punts), amb la millor votació del jurat demoscòpic, així com la catalana Sofía Coll ('Here to stay', amb 116) i la banda Miss Caffeina ('Bla Bla Bla', 105).

No tingut la mateixa sort Noan ('Te echo de -' 96), Lérica ('Astronauta', 82), Quique Niza ('Prisionaero', 81) ni Mantra ('Me verás’, 98), que s’han quedat fora malgrat que han obtingut el major nombre de punts del televot.

Ha estat en una nit de complexes posades en escena, predomini de cançons dinàmiques, queixes des de casa respecte al so pel que fa a l'aspecte negatiu i, al positiu, amb Ruth Lorenzo estrenant-se com a presentadora d’un programa en directe juntament amb Marc Calderó i Ana Prada quan es compleixen 10 anys de la seua participació a Eurovisió.

Ja en el torn d’actuacions s’ha reafirmat la idea que hi ha un recurs escenogràfic que dona mala sort als qui l’utilitzen: els vehicles. Aquesta vegada no hi havia cotxe, però sí una nau espacial amb volants comandada per Lérica en un viatge galàctic amb ulleres de sol que no ha aterrat bé malgrat el milió d’oients mensuals a Spotify.

Tampoc no li ha funcionat bé el recurs de la tempesta a Noan. Amb una samarreta en què donava gràcies a Déu pel punk rock, el jove basc ha protagonitzat un videoclip de factura dels vuitanta entorn d’un lament pel primer amor que ha crescut gràcies a les seues ganes i bon acompliment.

Des d’una talaia fúcsia i sota una pamela de dimensions XL ha sortit Sofía Coll amb pedres precioses a les dents, manicura afilada, canvis de vestidor i molts altres elements figuratius surrealistes de difícil interpretació, fet que no ha impedit que captivés els fans més "festivalers".

També fúcsia ha estat l’aposta del trio Mantra, que han donat aire al tema més "nochentero" de 2024, un menyspreu fresc a l’abandó amb molta picada d’ullet i somriure a càmera a la recerca de la complicitat.

Per contrast, Miss Caffeina ha recorregut al rictus seriós per denunciar els comentaris i judicis gratuïts en una posada en escena en què més que la seua cabina futurista ha funcionat la coreografia gestual i la seua experiència en el món musical.

En una edició amb poques balades, la de Quique Niza podia semblar de partida la carta intimista al piano, però el madrileny ha volgut representar amb ballarins la seua lluita contra els dimonis interns en una posada en escena amb camisa de força final inclosa.

El recorregut invers des de la desorientació cap a la confiança és el que ha efectuat una Angy Fernández empoderada i molt teatral, envoltada només de ballarines i músiques que han abraçat literalment el seu cant a la salut mental, a les pors i a confiar en un mateix. L’epíleg de la gala l’ha posat l’himne feminista de Nebulossa en una espècie de "maison close" de vellut roig, entre cotilles de làtex negre, sintetitzadors, baquetes il·luminades i el suport espontani del públic al crit orgullós de "zorra, zorra, zorra"

Aquest dijous tindrà lloc la segona semifinal, amb vuit participants més en disputa per a les quatre últimes places per a la final de dissabte: María Peláe ('Remitente'), Dellacruz ('Beso en la mañana'), Marlena ('Amor de verano'), St. Pedro ('Dos extraños (Cuarteto de cuerda)'), Jorge González ('Caliente'), Yoly Saa ('No se me olvida'), Roger Padrós ('El temps') i Almácor ('Brillos platino').