La segona temporada del concurs d’aventures de 3Cat La Travessa recorrerà el Mediterrani català des del cap de Creus fins al delta de l’Ebre. Després d’una primera expedició que va aconseguir 1.500.000 visites a la plataforma i que va fer una ruta pel Pirineu català, la nova edició, titulada Expedició Mediterrani, conviurà amb el mar i comptarà amb més proves aquàtiques. Una altra de les novetats d’aquest any serà el premi, que passa de 10.000 euros a 20.000 per a la parella que arribi primera a la destinació final. Un any més, la influencer Laura Escanes es posarà al capdavant d’aquest concurs d’aventures, que va inaugurar 3Cat el mes d’octubre passat, per guiar els concursants en els 300 quilòmetres de ruta. El càsting per participar a La Travessa continua obert i es poden presentar candidatures a través del mail casting@latravessa3cat.cat.