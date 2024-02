Els Premis Zapping ja tenen els seus nominats

Aina Clotet (dreta) opta a un guardó per ‘Això no és Suècia’. - 3CAT

L’Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya entregarà els 29 premis Zapping el 6 de març a l’Auditori Axa de Barcelona. En aquesta ocasió, 30 monedas (HBO), Berlín (Netflix) i Entrevías (Telecinco) competiran en la categoria de millor sèrie de producció pròpia, mentre que Grand Prix (La 1), Joc de cartes (TV3) i La Voz (Antena 3) ho faran en la de programa d’entreteniment/concurs. Aina Clotet, Javier Cámara i María León opten a millor actor/actriu per Això no és Suècia, Rapa i El hijo zurdo, respectivament. Per la seua part, Agnès Marquès, Ion Aramendi i Roberto Leal estan nominats a millor presentador. D’altra banda, Bruno Oro, Marián García i Medianoche.tube aspiren al premi al millor comunicador de La Xarxa. Quant a les televisions locals, Televisió de Badalona, Canal Terrassa TV i LaXarxa són finalistes.