'Tot Costa' de Catalunya Ràdio i les transmissions de futbol de RAC1, millors programes als 24ns Premis Ràdio Associació

El jurat dels 24ns Premis Ràdio Associació ha atorgat el premi al millor programa de ràdio ex-aequo a 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio i a les transmissions de futbol de RAC1.

En l'apartat a la Innovació, el premi ha estat pel podcast 'La ronda perversa', de Radiofònics, mentre que en el d'Inclusió ha estat per 'D'on ets tu?', de Ràdio 4, i el de Millor Programa de Ràdio Local per 'El Dominical', de Ràdio Arenys. Les mencions d'honor reconeixen les trajectòries de Carles Pérez, Josep Genescà i Carles Godó. La gala se celebrarà al Palau de la Música el 26 de febrer. El president de Ràdio Associació de Catalunya SCCL, Jordi Margarit, lamenta que enguany només han rebut una candidatura de les Illes Balears i cap del País Valencià.

En aquesta edició, el jurat ha tingut en compte la coincidència amb la commemoració del Centenari de la Ràdio i ha concentrat els guanyadors en menys categories a la vegada que ha demanat un reconeixement col·lectiu. Per això no s'han atorgat els premis a l'excel·lència ni al millor professional, s'han prioritzat les categories específicament radiofòniques i s'han deixat sense destinatari alguns dels premis fora de concurs per poder fer un homenatge general a tots els professionals que "han portat la ràdio en català a l'excel·lència actual".

En la categoria de millor programa de ràdio, el premi és ex-aequo als programes esportius 'Tot Costa' de Catalunya Ràdio i a les transmissions de futbol de RAC1 per "la seva aposta decidida en la generació de llenguatge esportiu en català, adaptació a l'actualitat de nous formats, i complir una de les primeres funcions que va tenir la ràdio al nostre país: compartir la passió per l'esport amb l'oient".

Jordi Margarit està convençut que els pioners de la ràdio del 1924 a Catalunya els hauria entusiasmat veure "la situació de la ràdio en català i del català a la ràdio i la preeminència de les capçaleres dels estudis d'audiència" de RAC1 i Catalunya Ràdio. "Seguint el que estem convençuts que els pioners volien transmetre hem fet aquests reconeixements a un dels aspectes que van començar a fer que són les transmissions esportives de futbol".

En la categoria d'innovació, s'atorga el premi a 'La ronda perversa', de Radiofònics, un podcast dirigit per David Balaguer que planteja "un joc lingüístic a través del qual es van coneixent aspectes de la personalitat dels personatges populars convidats". Margarit ha remarcat que és un podcast fer per un taller d'estudiants, que juguen molt amb la llengua i "innoven en alguns dels terrenys de la presentació".

En l'apartat del premi ràdio associació a la inclusió, el premi ha estat per 'D'on ets tu?', de Ràdio 4, que "dona veu i presenta la vida quotidiana, dificultats, avantatges i curiositats de joves catalans d'origen divers d'una manera distesa i completa", ha destacat el responsable de Ràdio Associació de Catalunya.

El premi al millor programa de ràdio local ha estat per 'El Dominical', de Ràdio Arenys, com a exemple de "perseverança i seguiment de l'actualitat, ja que és un dels programés més longeus de les emissores municipals, que parteix del primer espai radiofònic que va tenir Ràdio Arenys l'any 1979".

Mencions d'honor

En l'apartat de mencions d'honor, el jurat, a proposta pròpia i del Consell Rector de Ràdio Associació de Catalunya, ha acordat atorgar-los a Carles Pérez Jaumira, "per la seva trajectòria com a locutor i guionista en diversos espais de Catalunya Ràdio, que va ser cap de programes durant la recuperació en democràcia de Ràdio Associació ara fa 40 anys"; a Josep Genescà, fundador i director de Ràdio Puig-reig que des de 1991 ha impulsat el debat i la divulgació de la radiodifusió a través de l'organització de la jornada anual 'Fòrum 10 Comunicació', i a Carles Godó Vallbé, responsable del Sistema Informàtic d'àudio i veu institucional de RAC1 per la seva activitat en aquesta emissora i en d'altres, i pel divers i complet conjunt de funcions que hi ha desenvolupat.

El jurat està presidit per Carles Solà, i format per Joan Manuel Tresserras, Imma Tubella, Assumpció Maresma i Jordi Margarit.

Illes Balears i el País Valencià

La 24a edició dels Premis Ràdio Associació ha rebut 73 candidatures, una xifra "lleugerament menor" que l'any passat. Un motiu és l'avançament de la convocatòria i l'altre és que "normalment rebien un nombre de candidatures des del País Valencià i les Illes Balears" i aquest any només n'han rebut una de les Illes i zero, del País Valencià. "És un fet simptomàtic que podíem atribuir a moltes coses, però els elements que regeixen la societat de les Illes Balears i el País Valencià alguna responsabilitat en deuen tenir".

Gala

La gala de lliurament de premis i 'Gala del Centenari' se celebrarà al Palau de la Música Catalana el proper 26 de febrer, presentada i dirigida per Jordi Basté, una gala de premis atípica per un any extraordinari.

Acompanyat per la secretària del jurat dels premis, Margarida Moles, Margarit, ha destacat que serà una gala dels 24 premis, però també ho és del centenari de la ràdio. Per això, van decidir avançar la convocatòria i passar-la de l'abril al febrer. "El 19 de febrer de 1924 és el moment zero de la radiodifusió en aquest país i es forma l'associació nacional de radiodifusió, de la qual en som hereus", ha indicat. En aquest sentit, ha dit que volen ser portaveus de les persones que l'any 1924 van posar en marxa la primera emissora J1 Ràdio Barcelona.