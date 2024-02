detail.info.publicated efe l

Netflix produirà una sèrie documental sobre la vida de Carmen Thyssen, han anunciat aquest dijous els seus responsables en una jornada de presentació de continguts de la plataforma.

"Crec que és el moment d'explicar la meua vida des del principi", ha dit la baronessa durant l’esdeveniment, tot i que encara no s’han facilitat detalls de la producció tret que anirà a càrrec de Komodo Studio, creadors de 'Soy Georgina'.

Durant l’acte s’ha anunciat també que Javier Calvo i Javier Ambrossi produiran una adaptació de Mi querida señorita', la pel·lícula de Jaime de Armiñán de 1972 que va ser nominada a l’Oscar protagonitzada per José Luis López Vázquez i Julieta Serrano.

Tampoc no han revelat qui seran aquesta vegada els protagonistes ni l’equip creatiu. Els creadors de 'La Mesías' han assegurat que feia temps que volien "revisitar algun clàssic" i consideren que aquest film és pioner en parlar d’intersexualitat.

"És una pel·lícula que va marcar època, però els temps han canviat i és bon moment per revisitar-la i omplir els buits", ha dit Ambrossi, en relació amb "els conflictes identitat" que suposa ser una persona intersexual i que al film original estan "simplificats".

Els Javis han presentat a més la primera imatge del repartiment de 'Superestar', una sèrie creada per Nacho Vigalondo sobre els començaments artístics de la cantant Yurena (abans Tamara), que protagonitzarà Ingrid García-Jonsson.

Natalia de Molina donarà vida a Loly Álvarez, Secun de la Rosa a Leonardo Dantés, Pepón Nieto a Tony Genil, Carlos Areces a Paco Porras, Julián Villagrán a Arlequín i Rocío Ibáñez a Margarita Seisdedos, la mare de Tamara.

"És una història que reflecteix coses que ens interessen, la televisió com a arma de doble fil", ha assenyalat Ambrossi, productor de la sèrie juntament amb Calvo. "Tamara representa el triomf dels antiherois i l'error en el sistema que ho va permetre". "Va ser una època salvatge de la televisió a Espanya", ha afegit Calvo, "un moment de bogeria en el qual es podia fer de tot".

Durant la jornada s’han presentat també avanços del que Netflix prepara aquest any per a Espanya, en el que es reforcen els continguts de documentals i 'realities' amb docusèries com 'La Liga 24', que seguirà els protagonistes de La Liga de futbol, 'Univerxo Dabiz', sobre el dia a dia del cuiner Dabiz Muñoz o 'El slam de Netflix', un partit d’exhibició entre Rafa Nadal i Carlos Alcaraz.

També una sèrie documental sobre el Petit Nicolás, que s’estrenarà el 15 de febrer i una nova entrega de 'Soy Georgina', sobre la seua vida a l’Aràbia Saudita.

Entre les sèries de ficció, ja anunciades, destaca la segona temporada de l’antologia de Ryan Murphy 'Monstruos’, que comptarà amb Javier Bardem i Chloë Sevigny i explicarà la història de Lyle i Erik Menéndez, que van matar els seus propis pares a la seua mansió de Beverly Hills el 1989.

O una minisèrie d’Álex de la Iglesia ambientada a l’Expo de Sevilla, anomenada '1992,' sobre uns misteriosos assassinats que repeteixen sempre el mateix patró: les víctimes han estat cremades i al costat dels cossos apareix un ninot de Curro, la mascota de l’Expo.