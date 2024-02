“Vinc amb molta il·lusió”

Jordi Basté, el periodista radiofònic amb més oients a Catalunya al capdavant del matinal El món a RAC1, presentarà aquest espai divendres vinent, dia 9 de febrer, des del Teatre de la Llotja de Lleida. Amb aquest motiu, aquesta setmana va ser entrevistat a la seu barcelonina de RAC1 per Mariví Chacón per al seu programa, Cafeïna, entrevista que podrà veure’s demà a Lleida TV a partir de les 15.30 hores. En aquesta trobada, el periodista va explicar que li feia una especial il·lusió anar a Lleida per l’amistat que l’unia amb Dani Badia i Josep Maria Perelló, ambdós morts el 2022 i amb qui va treballar en la seua etapa a Catalunya Ràdio, on compartien programes esportius. Així mateix va assegurar que “poder fer un programa en un espai com la Llotja és tot un luxe”.

Quant al contingut del matinal, va avançar que tindrà convidats especials com les tertulianes habituals lleidatanes Anna Gómez, subdirectora de SEGRE, i la que va ser delegada del Govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. Així mateix, també està prevista la presència de l’exdirector de Catalunya Ràdio a Lleida Rafael Ventura i de la televisiva Mari Pau Huguet, a banda d’actuacions musicals i altres sorpreses. Així mateix, Xavi Bundó, el presentador de Via Lliure de RAC1, dirigirà una conversa entre Jordi Basté i un altre nom propi de la ràdio catalana com és Josep Cuní.

Lleida TV i La Xarxa emetran el directe des de la Llotja

L’espectacle radiofònic d’El món a RAC1, amb Jordi Basté al capdavant, no només podrà seguir-se divendres –Dia Mundial de la Ràdio– des de les butaques de la Llotja, sinó que Lleida Televisió i La Xarxa de Televisions Locals de Catalunya el retransmetran en directe a partir de les 9.00 hores. El teatre obrirà les portes al públic, amb accés lliure i, com és tradició en el programa radiofònic, “el primer que arriba, el primer que s’asseu”.