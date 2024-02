Mercedes Milá acomiada aquesta nit (23.20 h) la temporada de No sé de qué me hablas amb la visita del cineasta Pedro Almodóvar i l’actor i cantant Asier Etxeandia. El director manxec acudirà al programa per repassar la seua trajectòria i parlar dels projectes més recents amb Milá, que ja el va entrevistar fins en tres ocasions durant els anys 80.