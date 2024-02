OT es prepara per a la gran final amb un canvi en el sistema de vots

Operación Triunfo 2023 celebra aquesta nit l’última gala, que decidirà qui dels sis aspirants es proclama vencedor de la dotzena edició del concurs. Juanjo, Naiara, Paul Thin, Martin, Lucas i Ruslana competiran per emportar-se el títol en una gran final que podrà veure’s en directe a Amazon Prime Video a partir de les 22.00 hores. El sistema de votació d’aquesta edició serà diferent al que es va aplicar en les anteriors entregues d’OT. En la primera fase, cada finalista interpretarà la cançó que li hagi estat assignada i els tres concursants que hagin acumulat menys vots durant la setmana seran eliminats. Els comptadors es posaran a zero per a l’últim i definitiu concert. Els tres finalistes restants reinterpretaran les cançons de la Gala 0 i serà el públic, de nou, qui decideixi el guanyador, que s’emportarà un premi que ascendeix a 100.000 euros.