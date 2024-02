'Tantura', la història que canvia el passat d'Israel, a '60 minuts'

L’espai 60 minuts del 33 estrena aquesta nit Tantura, la història de la massacre silenciada d’un poble palestí que va ser arrasat per l’exèrcit israelià el 1948 en l’anomenada guerra de la Independència per als israelians i Nakba: la catàstrofe per als palestins. Aquest documental, a més, mostra com s’ha intentat ocultar i manipular la història per crear un passat acceptable per a la societat del país jueu, silenciant-la o destruint proves. El director d’aquesta producció, Alon Schwarz, en la missió de desemmascarar la veritat, entrevista Teddy Katz, un home que als anys 90 va escriure la seua tesi sobre la massacre de Tantura i al difondre’s va ser titllat de mentider i traïdor de la nació. Junts, i amb l’ajuda d’experts, recuperen testimonis, reconstrueixen els fets i proven de desmuntar el relat instaurat que ha construït un país.