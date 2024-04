El Consell d’Administració de RTVE aprova el fitxatge de David Broncano

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell d’Administració de RTVE ha aprovat aquest dimecres 10 d’abril el fitxatge del còmic i presentador de 'La Resistència' David Broncano amb un programa per a la franja de l’'access prime time' de La 1 de TVE, amb quatre vots a favor, tres en contra i una abstenció, segons han confirmat a Europa Press fonts de l’òrgan de govern. Les esmentades fonts han precisat que, davant d’una nova absència de la consellera Elena Sánchez, la proposta ha tirat endavant gràcies als quatre vots a favor de la presidenta interina, Concepción Cascajosa, i els consellers Ramón Colom, Roberto Lakidain i Juan José Baños, i malgrat el rebuig dels membres avalats pel PP (Carmen Sastre, Jenaro Castro i Consol Aparicio) i l’abstenció de José Manuel Martín Medem, afavorit per Podem i IU. L’absència de la novena consellera –Elena Sánchez– ha deixat un Consell d’Administració format per vuit membres i Cascajosa ha utilitzat el seu vot de qualitat per resoldre l’empat.

D’aquesta manera, l’òrgan de govern de la Corporació pública ha autoritzat la contractació d’un programa presentat pel jaenès David Broncano, per dos temporades completes, a raó de 14 milions d’euros cada una, 28 milions en total. En la segona temporada, les condicions es podrien renegociar si l’espai no assoleix el 7,5% de quota de pantalla, segons han detallat fonts del Consell. Així, el Consell de RTVE ha donat llum verda al contracte de David Broncano, després que la setmana passada la presidenta interina retirés de l’ordre del dia el debat i votació d’aquest assumpte, en considerar que no obtindria els suports necessaris per tirar la proposta endavant. Dijous passat, la consellera i expresidenta del Consell d’Administració de RTVE Elena tampoc no va assistir a la reunió per motius mèdics.