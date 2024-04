El CFJ Mollerussa visita aquesta tarda el camp de la UE Tona, en un partit que s’emetrà per Lleida Televisió a partir de les 16.00 hores. Els del Pla buscaran mantenir la ratxa després de dos victòries seguides per continuar distanciant-se del descens a falta de sis jornades, més el partit ajornat contra la Rapitenca, per acabar la lliga.