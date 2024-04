En Portada (23.30 h) estrena el reportatge Fentanilo, ¿no way out?. El programa viatja a San Francisco, una de les ciutats més riques dels Estats Units, sacsejat per l’epidèmia d’aquesta droga, amb gairebé 9.000 persones vivint als seus carrers. El fentanil és la principal causa de mort en adults entre 18 i 49 anys als EUA.