'Afterwork', què representa el treball al segle XXI?

El programa 60 minuts del Canal 33 emet aquesta nit (23.07 h) el documental Afterwork (2023). Es tracta d’una producció sueca, dirigida per Erik Gandini, que analitza què representa el treball al segle XXI. El llargmetratge assegura que la majoria de llocs de treball que existeixen actualment desapareixeran d’aquí a unes dècades, ja que arribarà el moment en què la tecnologia superarà la capacitat humana. El món sencer haurà de replantejar-se una vida lliure de feina i la importància que avui dia donem a la identitat professional es redefinirà. Estem preparats per tenir més temps lliure o, directament, per viure sense haver de treballar? Afterwork explora com quatre països diferents es prenen la feina, concretament, Kuwait, Corea del Sud, Itàlia i els Estats Units. Les diferències entre cada territori resulten indiscutibles.