Elisenda Roca i Eduard Farelo visiten 'Farem el que podrem'

El programa de producció pròpia de RTVE Catalunya Farem el que podrem emet un nou capítol aquesta nit (a les 21.30 hores), titulat La comunicació. La presentadora, Gemma Nierga, rebrà com a convidats la periodista i directora teatral Elisenda Roca i l’actor Eduard Farelo per parlar sobre comunicació intrafamiliar. Roca compartirà el seu punt de vista com a mare d’un únic fill i Farelo, com a pare de família nombrosa (de la qual formen part les artistes Bad Gyal i Mushkaa). A més, el format comptarà amb la presència de l’educadora, sociòloga i mediadora de conflictes Alba Castellví, que explicarà per què mantenir una bona comunicació és la clau per ser feliç. Juntament amb la psicòloga experta en criança Maria Lluïsa Ferrerós, Castellví debatrà sobre la importància de saber callar i escoltar els qui ens envolten.