'En el nom de Gerry Conlon' explica una injusta cadena perpètua

Una nova entrega del 60 minuts s’estrena aquesta nit (a les 22.05 hores) al Canal 33 sota el títol En el nom de Gerry Conlon. Es tracta d’una producció italiana dirigida per Lorenzo Moscia que explica la història de l’irlandès Gerry Conlon. L’any 1975, quan tenia 20 anys, el jove va ser condemnat a cadena perpètua acusat d’haver comès un atemptat en un pub de Guildford (Regne Unit). Malgrat que sempre es va declarar innocent, va haver de passar més de 15 anys a la presó, on també va veure morir el seu pare. El 1989, el tribunal d’apel·lacions de Londres el va alliberar i, actualment, el seu cas es considera com un dels errors judicials més greus al Regne Unit. Aquest documental explica la injustícia que van perpetrar uns òrgans policials i judicials corruptes, que van condemnar un innocent per complaure el govern i l’opinió pública.