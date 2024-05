El programa de La Sexta Anatomía de.. analitza aquesta nit (21.30 h) el cas de Tania Head, la dona catalana que es va fer passar per una supervivent dels atemptats de l’11 de setembre del 2001 a Nova York. La presentadora Mamen Mendizábal exposarà com Head es va convertir en una de les cares més visibles de les víctimes de l’atac i com va ser descoberta.