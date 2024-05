Britney Spears fora de control: alcohol, drogues, nus i atacs de ràbia

La icònica cantant Britney Spears ha tornat a ser notícia, aquesta vegada per compartir un vídeo en el qual apareix nua a la platja, realitzant moviments suggerents. Aquesta acció ha generat alarma entre els seus fans, que es mostren preocupats per l'estat emocional de l'artista.

Britney Spears ha vist com diversos llocs d'espectacles s'han fet ressò del seu contingut, rebent diverses opinions dels cibernautes.

Britney Spears va posar nua a la platja per al seu Instagram.Instagram@britneyspears

Des del final de la tutela del seu pare el 2021, que va durar 13 anys i va restringir considerablement la seva llibertat, Britney ha estat al centre de l'atenció mediàtica. L'alliberament legal de Spears va ser celebrat amb gran entusiasme tant per ella com pels seus seguidors. L'artista va començar a posar nua a les xarxes, cosa que va ser interpretada com una alliberació per part dels seus fans, però ara la conducta de Britney és cada vegada més preocupant.

Després de recuperar la seva autonomia, Britney va començar a publicar vídeos a les seves xarxes socials en els quals apareixia nua, cosa que al principi va ser vista com una expressió de llibertat després d'anys de restriccions severes. Tanmateix, la freqüència d'aquestes publicacions, juntament amb altres continguts inquietants, ha suscitat preocupació sobre la salut mental de la cantant, especialment després de l'últim incident en un hotel de Los Angeles.

Imatges del nu a la platja que Britney va fer públiques al seu Instagram.Instagram@britneyspears

La cantant va aparèixer mig nua a la porta de l'hotel on s'estava allotjant a Los Angeles, després d'haver tingut una gran baralla amb el seu nou xicot. Els empleats de l'hotel van comentar que la seva conducta va ser agressiva amb ells i es van veure obligats a trucar a les forces de seguretat per por que la situació es descontrolés.

En les imatges del moment es pot apreciar com Britney apareix parcialment coberta només amb una manta i un coixí, quan es troba en via pública exposada a les mirades i a les fotografies de qualsevol vianant.

Serveis d'emergència atenen a Britney Spears després de l'incident.X@viralthingz

Mitjans nord-americans han informat que després del seu divorci de Sam Asghari, Britney Spears està passant per un període turbulent en la seva vida personal. Segons aquests informes, Spears continua consumint drogues i alcohol, i la seva actual parella, Paul Richard Soliz, està a càrrec de gestionar els seus diners. A més, s'ha informat que la cantant experimenta canvis d'humor extrems i atacs de ràbia que a vegades culminen en violència física.

Britney Spears.Instagram

L'artista està compartint la seva vida amb Paul Soliz, un home que té a les seves esquenes un ampli historial delictiu. El 2004 va ser detingut per possessió i venda de drogues i condemnat a quatre anys de presó. El 2019 va ser detingut de nou per un escàndol d'ordre públic i un any després el van tornar a detenir per possessió d'armes.

La situació és preocupant, ja que diversos informes suggereixen que, en ocasions, és impossible comunicar-se racionalment amb Britney, ja que reacciona de forma violenta, suposadament a causa de les substàncies que consumeix. Diversos usuaris han lamentat la situació de la "princesa del pop", assenyalant que, malgrat haver-ho tingut tot, ara sembla estar sola i necessitar ajuda.

"Què trist veure això, una dona que ho va tenir tot i més. Ara la seva forma d'actuar és característica de algú buit al qual la seva família ha donat l'esquena. Necessita ajuda," va comentar un usuari, reflectint el sentiment generalitzat entre els seguidors de l'artista.