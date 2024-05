L'aplaudit i emotiu gest solidari de Demet Özdemir en un programa de televisió turc

Demet Özdemir està conquerint cors allà on va! No només pel seu nivell interpretatiu fantàstic i les seves produccions d'èxit, sinó també per la seva personalitat. L'actriu, sempre atenta amb els seus seguidors, utilitza la seva imatge i la seva exposició mediàtica per a fins solidaris. Ho ha estat fent des que va començar a tenir èxit i fa només uns dies va tornar a donar una lliçó que demostra que la fama, ben gestionada, pot ser un instrument fonamental per fer una mica millor aquest món.

La actriu va participar en el programa de televisió de Müge Anlı. Demet va afirmar ser una gran seguidora del format i estar molt feliç de formar-ne part. En el moment en què es va posar sobre la taula una campanya de donació, l'estrella turca no va dubtar a donar... ¡quatre cadires de rodes! Com era d'esperar, el públic ha lloat el seu gest i les xarxes socials s'han volcat a llençar bons comentaris cap a l'actriu.

Com hem dit, Demet segueix triomfant fora de la pantalla. Però vigila, perquè també ho fa dins d'ella. Actualment, es converteix de nou en la reina de Divinity, a Espanya, gràcies a 'Mi nombre es Farah'. La ficció s'ha convertit en la sèrie turca més vista del canal i des del seu estrena fa uns mesos, no ha deixat de créixer en audiència. Un públic fidel que no fa més que enaltir aquesta increïble història.

Un dels grans atractius d'Adim Farah (Mi nombre es Farah) és l'arribada a l'univers Divinity d'Engin Akyürek, un dels actors turcs més reconeguts a nivell mundial. Amb una dilatada carrera que va començar a 'Estrellas de Turquía', programa en el qual va aconseguir alçar-se amb el primer lloc, l'actor ha protagonitzat grans èxits, la qual cosa li ha fet convertir-se en el primer actor turc en estar nominat a un Premi Emmy Internacional.

Per la seva banda, Demet Özdemir va arribar al canal temàtic de Mediaset amb Erkenci Kuş i des de llavors es va guanyar el cor del públic espanyol. El seu retorn a Divinity suposa el retorn d'una de les actrius que més audiència ha proporcionat al canal, en directe o en diferit, amb les seves històries, entre les quals es troben Habitación 309 o Con olor a fresas. El seu nom és sinònim de triomf.