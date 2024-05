Les confessions més picants de Belén Esteban: 'm’encanta que em lliguin’

Belén Esteban s’asseia aquest dimarts al sofà de 'Batega Xou' de RTVE Play i La 2. Marc Giró va rebre la popular col·laboradora 'Ni que no fóssim shhh' per parlar sobre aquesta nova i emocionant aventura professional. Aquest programa, que Esteban comparteix amb figures conegudes com a Kiko Matamoros, Víctor Sandoval, Lydia Lozano, María Patiño, David Valldeperas i Chelo García-Cortés, ha aconseguit un notable èxit des del seu llançament.

Belén EstebanRTVE

"Ens veuen a totes les parts del món i això em fa molta il·lusió", confessava Belén Esteban, evidenciant la gran acollida que ha tingut 'Ni que no fóssim shhh'. Aquest directe, transmès a través de YouTube i Twitch, ha assolit el lloc de programa més vist a Espanya en ambdues plataformes. A causa de la seua enorme popularitat, a partir de dilluns vinent 3 de juny, també es podrà disfrutar al canal de televisió TÉ

Durant l’entrevista, Marc Giró va utilitzar un joc per aconseguir algunes de les confessions més sorprenents i divertides de Belén Esteban. Malgrat que en ocasions anteriors s’havia mostrat reacció a parlar sobre la seua vida sexual, en aquesta oportunitat va decidir obrir-se i compartir algunes anècdotes.

Belén Esteban i Marc GiróRTVE

"Víctor Sandoval tenia un contacte que li enviava joguets sexuals i jo li vaig dir: 'demana’m alguna cosa'. Em van enviar una capsa, que tinc amagada, en la que hi havia de tot. Fins i tot aneguets. Ho he provat tot. També hi ha manilles. És meravellós. A mi m’agrada que em lliguin", va relatar amb un somriure murri.

Belén Esteban al costat de|juntament amb Marc Giró.RTVE

Aquestes revelacions de Belén Esteban no només aporten un toc d’humor i proximitat a l’entrevista, sinó que també mostren una faceta més personal i desinhibida de la col·laboradora. Aquesta capacitat de connectar-se amb el públic a través de la seua honestedat i espontaneïtat és una de les raons per que Ni que vam ser shhh' ha conquerit a tants espectadors.

L’èxit del programa i la bona recepció de les seues confessions en 'Late Xou' reflecteixen el carisma de Belén Esteban i la bona química entre els col·laboradors. Sens dubte, 'Ni que no fóssim shhh' continuarà donant molt de què parlar i consolidant-se com un referent en el panorama televisiu.