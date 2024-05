El truc de Can Yaman per interpretar el pirata 'Sandokan' en la seua nova sèrie

Fa mesos que per Can Yaman es prepara per a un dels projectes de la seua vida: Sandokan. L’actor turc es posarà a la pell del famosos pirata en aquesta nova adaptació per a televisió doni-les novel·les d’Emilia Salgari. El seu entrenament, abans de començar el rodatge i durant el mateix, està sent exhaustiu Es conscient que s’enfrontarà a moltes escenes de lluita i està preparat per a tot el que vingui.

L’intèrpret ha compartit el seu truc per fer front el millor possible a aquestes intenses preses. "El truc d’un guerrer com Sandokan en la lluita és tenir clara la coreografia, els moviments i utilitzar les seues cames com una "agulla" en girar àgilment entre els seus oponents per colpejar i esquivar. Al final es crea un ballet fluid" va explicar el també advocat en una de les seues històries a Instagram.

Ara entenem el motiu de per què tant assaig de ball i de baralles perfectament coreografiades. Estem segures que Can Yaman no sortirà del rodatge ni amb una esgarrapada. A més, l’actor continua entrenant la seua musculatura amb entrenadors personals, que estan disposats a tot per treure d’ell la seua millor versió. Estem davant d’un complicat entrenament físic, el resultat del qual es veurà a la petita pantalla, de cara a l’any que ve.

Can Yaman

A més, l’actor turc, continua perfeccionant de forma diària el seu italià, gràcies a professors particulars i a graciosos exercicis vocals que han deixat còmics vídeos per a la posteritat. Alguna vegada t’imaginaves Can Yaman recitant un embarbussament en italià? Un somni que s’ha fet realitat. Aquesta clar que l’actor turc és molt compromès amb aquest nou projecte i no pensa deixar res a l’atzar.

De moment, l’equip segueix endavant amb el cansat rodatge a Calàbria, una de les vint regions que conformen la República Italiana. La seua capital és Catanzaro, i la seua ciutat més poblada, Regio de Calàbria. Està ubicat a la regió sud del país, limitant al nord amb Basilicata, a l’est amb el golf de Tarento, al sud amb el mar Jònic, al sud-oest amb l’estret de Messina que la separa de l’illa de Sicília, i a l’oest amb el mar Tirrè. Encara que són bastantes les fotografies del rodatge que ja s’han filtrat, l’equip està provant de mantenir cert hermetisme sobre els enregistraments per salvaguardar totes i cada una de les sorpreses que els esperen als espectadors.