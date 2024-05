La tècnica de Can Yaman per entrenar la seva llengua en els assajos d''El Turco', sense roba!

Can Yaman sempre és notícia. No importa si és pels seus increïbles músculs o pel seu talent per a la interpretació, però cada vegada que l'actor comparteix alguna cosa a les seves xarxes socials, es converteix en viral als pocs minuts. Aquestes setmanes, Can Yaman continua promocionant El turco, la seva pròxima sèrie, basada en el soldat Balaban Agha, que es va convertir en una figura molt important al segle XVII a Turquia.

Recordem que la productora Ay Yapım va decidir recomprar els drets de la ficció -segons informen els representants de Disney a Turquia- en rebutjar la plataforma la seva emissió. Així, la productora encarregada des del principi de la sèrie oferirà la seva emissió en diferents plataformes, després d'haver-la presentada al festival MIPTV 2024, que es va celebrar del 15 al 17 d'abril, a Canes.

El Turco es basa en la novel·la del mateix nom escrita per Orhan Yeniaras i relata la història de Balaban Agha. Ferit durant el segon setge de Viena el 1683, Balaban Agha és acollit pels vilatans de Moana, al nord d'Itàlia. Allà, lidera una revolta de camperols contra els seus senyors feudals. 'És una història real que pocs coneixen. Hi ha un poble al nord que encara, a l'agost, celebra la setmana turca en honor a aquell soldat que els va alliberar de l'opressió que patien', comenta Kerem Çatay, director general d'Ay Yapım.

El protagonista de Viola come il mare va passar sis mesos a Budapest (Hongria) per protagonitzar El Turco. Durant aquest temps, es va sotmetre a un dur i intens entrenament en esgrima, equitació i perfeccionament de l'anglès, finalitzant el rodatge al febrer de 2023.

El trencallengües més sensual

Tot va començar amb El Turco. Trencallengües amb suro per evitar la llengua mandrosa a primera hora del matí abans d'anar al set", escrivia Can al seu compte d'Instagram juntament amb un vídeo en què apareix nu de cintura enlaire mostrant els seus increïbles pectorals, només dignes d'un autèntic déu grec.

Quanta fusta rosegaria un rossegador si un rossegador pogués rosegar fusta? Rosegaria, rosegaria, tot el que pogués, i rosegaria tanta fusta com un rossegador rosegaria si un rossegador pogués rosegar fusta", diu l'actor recitant amb un suro a la boca aquest divertit trencallengües. "Un munt d'entrenament amb Katia Bokor a Budapest", conclou Yaman, qui se sent molt agraït amb la seva professora, encarregada d'ajudar-lo a perfeccionar el seu anglès.

Fa poc més d'un mes, Can també va compartir un vídeo de les seves classes d'idiomes, però aquesta vegada, lloant la feina de Sara Sartini, la seva coach vocal d'italià, qui el va ajudar molt durant les gravacions de la segona temporada de Viola come il mare. 'T'hauria d'haver donat les gràcies molt abans, però estava esperant a veure si m'hauria de doblar a mi mateix o no. Aquesta temporada vaig encertar totes les meves línies amb la entonació correcta també', escrivia l'actor a les seves xarxes socials juntament amb un vídeo amb la seva professora