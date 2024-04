L'elit de la gimnàstica catalana, a Lleida

Més de 320 gimnastes de Via Olímpica, entre les categories 1 i 10 (Elit), i Base 10 competiran aquest cap de setmana en la segona fase de la Copa Catalana de gimnàstica artística que es disputarà al pavelló municipal Juanjo Garra de Lleida. Hi serà present la flor i nata de la gimnàstica artística catalana representada en una trentena de clubs, entre els quals el Club Gimnàstic Lleida, entitat organitzadora i única lleidatana en el torneig que posarà en lliça 24 gimnastes. Marina Rion i Imma Escuer, entrenadores del Club Gimnàstic Lleida, van explicar que “serà una gran ocasió depoder veure a Lleida en viu no només un esport sinó tot un espectacle, ja que hi serà el millor de la gimnàstica catalana i també espanyola, atès l’alt nivell que tenim a Catalunya”.

El Club Gimnàstic Lleida, amb més de 340 gimnastes, entre noies i nois, té com a màxim exponent Ares López, que no podrà estar en la cita lleidatana perquè competeix amb l’equip espanyol aquest cap de setmana en el Matolay Memorial de Budapest (Hongria).El regidor d’Esports de la Paeria, Jackson Quiñónez, va subratllar “el suport que donem i l’aposta que fem per l’esport femení”. Dos de les participants en la competició, Arlet Soler i Salma Guerrero, de la categoria Via Olímpica 4 (aleví 6 a 11 anys), van dir estar “molt il·lusionades per competir a casa a prop de les nostres famílies”.