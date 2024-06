Les top-models després de deixar la passarel·la, avui a 'Otro enfoque'

El periodista basc Jon Sistiaga torna aquesta nit (a les 23.00 hores) amb Otro enfoque. En aquesta ocasió, el reportatge mostrarà la veritat que hi ha darrere de l’aparentment perfecte món de les top-models. Laura Ponte, Judit Mascó, Vanesa Lorenzo i Verónica Blume van ser models espanyoles de les últimes dècades que van triomfar a les passarel·les de tot el món. Trenta anys després explicaran com van viure i com els va afectar el fenomen top-model dels anys 90. El programa aprofundirà en les ferides personals que els ha causat el sector: pressió estètica, abús de poder, solitud o trastorns alimentaris, temes que deixaran al descobert la inseguretat que moltes d’elles van viure durant anys treballant a la passarel·la. També comptaran amb l’anàlisi de dos periodistes experts: Jesús María Montes-Fernández i Charo Izquierdo.