'APM?' celebra vint anys

El format d’humor més longeu de TV3, APM?, celebra aquesta setmana dos dècades en antena després de firmar la seua primera aparició el 14 de juliol del 2004. Els actes commemoratius van començar dilluns amb una festa al Teatre Victòria de Barcelona de la qual demà s’emetrà un resum dels millors moments. Aquesta nit, l’espai d’entrevistes Al cotxe (23.35 hores) comptarà amb Antoni Bassas, un dels creadors de l’APM?, juntament amb altres personatges que han marcat la seua trajectòria com Joel Díaz, Peyu, Manel Piñero, Nerea Sanfe, Arnau Garcia i Jaume Creixell. D’altra banda, la plataforma 3Cat també estrena avui el concurs On és la pasta?, presentat pel periodista i streamer Gerard Romero. A cada capítol, els participants tindran mitja hora per trobar els 10.000 euros amagats a casa seua.