Les dificultats per accedir a un habitatge, avui a '30 minuts'

El programa 30 minuts estrena aquesta nit a 3Cat el reportatge Habitatge, dret o negoci, que mostra les dificultats de gran part de la població per poder accedir a un habitatge. Els preus dels pisos no deixen de pujar i gairebé un terç de la població té dificultats per trobar un lloc on viure, una crisi que ja no només afecta els més vulnerables, sinó també les persones que tenen ingressos regulars. Aquesta producció ofereix testimonis de persones que han hagut de deixar casa seua pel preu del lloguer o perquè han convertit la seua llar en un pis turístic, com la Montse i el Martí, una parella de Barcelona amb tres fills a la qual no renoven el contracte de lloguer i han hagut d’anar-se’n de la ciutat perquè no poden assumir els preus que demanen avui dia. El reportatge també comptarà amb experts del sector i del mercat immobiliari.