La 1 estrena avui (23.00 hores) Invictus, ¿te atreves?, la versió espanyola del programa britànic A League of Their Own, que fusiona esport, humor, famosos i competicions. El format, presentat per Patricia Conde, comptarà amb l’exfutbolista targarí Joan Capdevila com a capità d’un dels equips en el primer episodi.