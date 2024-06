El reality show Supervivientes de Telecinco arriba aquesta nit (22.00 h) al seu gran final de la temporada. Els quatre últims concursants, Torres, Pedro, Marieta i Arkano, competiran per la victòria en una última prova de resistència i habilitat. El format s’avança al seu dia habitual d’emissió i dijous serà rellevat per Supervivientes All Stars.