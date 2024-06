'Nits sense ficció' estrena la sèrie documental 'Megamix brutal'

TV3 emet aquesta nit (22.05 h) la docusèrie Megamix brutal, que relata la història de Ricard Campoy i Miquel Degà, dos amics de joventut que van crear un imperi discogràfic durant la dècada dels 80 i els 90. Amb el seu segell discogràfic Max Music van editar uns discos que contenien les tornades dels èxits del moment enganxats amb efectes sorprenents per a l’època que van triomfar a les discoteques i van batre tots els rècords de vendes. Tanmateix, l’èxit va portar Campoy i Degà a sobrepassar els límits legals per fer-se multimilionaris. Explotaven els artistes perquè produïssin més recopilatoris, escatimaven pagaments i subornaven els caps de les emissores de ràdio perquè els seus discos sonessin més. Aquesta sèrie documental és una producció de 3Cat i RTVE en col·laboració amb Producciones del Barrio, dirigida per Rafa de los Arcos.