Final de 'Tu cara me suena 11' - ATRESMEDIA

Tu cara me suena celebrarà aquesta nit (a les 22.00 hores)la gran final i es coneixerà el guanyador de l’11a edició del programa. Els cinc finalistes Raoul Vázquez, David Bustamante, Julia Medina, Conchita i Supremme de Luxe, protagonitzaran les últimes imitacions i els espectadors votaran per decidir qui serà el guanyador o la guanyadora d’aquest any.