Fanny Gautier s’uneix a 'Somnis de Llibertat' com Paula Lambert, la nova empresària francesa

La propera setmana, les portes de la fàbrica De la Reina s’obriran per donar la benvinguda a un nou personatge en la ficció Sueños de llibertat. Segons els capítols ja disponibles a Atresplayer, la sèrie comptarà amb l’actriu Fanny Gautier, que interpretarà Paula Lambert. La seua història s’entrellaçarà amb la de Marta de la Reina, i els espectadors es pregunten si també afectarà la parella coneguda com a Mafin. Serà l’arribada de Paula Lambert una font de conflicte?

Aquest personatge s’introdueix per raons laborals. En els pròxims episodis, Marta discuteix amb Luis sobre la possibilitat de llançar un producte a França. Marta presenta el seu pla d’expansió al mercat francès davant de la junta directiva. Així, Paula Lambert, una destacada empresària francesa, arriba a la fàbrica. Damián i l’equip la reben amb expectatives. Aconseguiran arribar a un acord?

Les primeres imatges de Fanny Gautier com Paula Lambert no han passat desapercebudes per als fans de Mafin. Es presenta com una dona autoritària, amb idees clares i un estil molt conforme amb l’època. Encara queda per descobrir més sobre la personalitat d’aquest personatge i si, com suggereixen alguns fans, la seua trama podria relacionar-se amb Marta (Marta Belmonte) i Fina (Alba Brunet). Podria Paula ser una aliada, una tercera en discòrdia, o un nou obstacle per a la parella?

Fanny Solórzano Gautier és una actriu espanyola reconeguda pel seu paper d’Alicia Jauregi en l’exitosa sèrie Un pas endavant. També ha participat en pel·lícules com Abre els ulls, Elsa i Fred, i La torre de Suso. De mare francesa i pare espanyol, l’última vegada que la vam veure en una ficció diària va ser en Meua la revenja, la telenovel·la de Telecinco estrenada el 2023. A més de la seua trajectòria en televisió, ha participat en una desena de pel·lícules. Té dos fills i va debutar en televisió l’any 2000 amb la sèrie Antivici.