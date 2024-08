Antena 3 treu 'Los artistas' del prime time per la baixa audiència

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Antena 3 relega al late night la sèrie que va estrenar dijous passat Los artistas: primeros trazos arran de la fluixa audiència i ocuparà el seu lloc en el prime time l’estrena de la ficció italiana ¡Buenos días, mamá! Es tracta d’una sèrie que ha tingut molt èxit a Itàlia i a nivell mundial, protagonitzada per l’actor Raoul Bova, conegut per les seues interpretacions a Bajoel sol de la Toscana o Perdona si te llamo amor, i l’actriu Maria Chiara Gianetta. Aquesta ficció narra la vida del matrimoni Borghi i dels seus quatre fills, Francesca, Jacopo, Sole i el petit Michelino. La trama es desenvolupa al llarg de diversos anys, des del 1995 fins al 2013, i explica com la mare entra en coma per un accident i decideixen cuidar-la a la casa familiar, però un dia arriba a la llar una jove infermera fugint del seu passat problemàtic i canviarà la situació de la família.