Demet Özdemir: la versatilitat d’una estrella que conquesta tots els gèneres

Demet Özdemir és una de les actrius més versàtils de la indústria audiovisual. Amb els seus personatges, que no només han triomfat a Turquia, sinó també fora de les seues fronteres, ha conquerit el públic i demostrat el que realment significa actuar. Des de les comèdies romàntiques més desenraonades fins els drames més apassionats, aquesta estrella turca ha mostrat que no hi ha projecte ni paper que se li resisteixi.

Al món de l’actuació, és fàcil encasellar-se en un mateix gènere o personatge: la protagonista soferta, el galant atractiu, el brivall incansable, etc. Tanmateix, Demet Özdemir ha demostrat amb treball i talent que no repeteix patrons i pot defensar qualsevol personatge que se li presenti, per molt diferent i complicat que sigui. A continuació, presentem un rànquing dels tres millors personatges de Demet Özdemir fins la data, encara que qui sap, potser el millor sigui encara per arribar.

1. Zeynep a ‘La meua llar, el meu destí’

La meua llar|casa, la meua destinació|destí.IMDB

Zeynep és un dels personatges més turmentats de la ficció. Amb un pare alcohòlic i una infància sumida en la pobresa, el seu món canvia dràsticament quan és entregada a una família benestant. A punt de començar els seus estudis de postgrau i promesa amb un home acabalat, el seu passat torna per forçar-la a prendre una complicada decisió: elegir entre el seu feliç present o el seu passat amb un compromís no desitjat amb Mehdi.

2. Farah en ‘Adım Farah’

Adim farah.IMDB

Nascuda a l’Iran, Farah va estudiar Medicina i es va graduar cum laude. Estava destinada a convertir-se en una de les millors cirurgianes del país, però tot canvia quan una tragèdia personal l’obliga a traslladar-se a Istanbul. Allà naix el seu fill Kerimsah, un nen amb una malaltia rara. Trobar una cura per al seu fill es converteix en la seua principal prioritat, però no serà senzill. Sola i sense recursos, sobreviu treballant com a netejadora. Tot canvia quan presencia un assassinat de la màfia.

3. Asli en ‘Love tactics’

Love tactics.IMDB

Demet interpreta Aslı, una jove que creu fermament en l’amor i anhela trobar l’home dels seus somnis. D’altra banda, Şükrü Özyıldız encarna Kerem, un coach de parelles d’èxit que, irònicament, no creu en l’amor. Kerem s’especialitza a ensenyar tàctiques per conquerir les dones sense involucrar-se emocionalment. El destí uneix Aslı i Kerem quan ella assisteix a un dels seminaris de Kerem i decideix desafiar els seus mètodes, ensenyant-li una lliçó sobre l’amor veritable.