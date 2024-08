Demet Özdemir: Un repàs de les millors sèries de l’actriu que no et pots perdre aquest estiu

Demet Özdemir s’ha consolidat com una de les actrius turques amb més projecció internacional. A Espanya, el seu talent va captivar el públic per primera vegada amb la sèrie "Erkençi Kuş". Tanmateix, nombroses produccions otomanes protagonitzades per aquesta actriu han desfilat per les nostres pantalles. La recent estrena l’abril d’"Adım Farah" (El meu nom és Farah) a Divinity ha generat una gran expectació, i és un moment oportú per retre homenatge a la seua trajectòria amb un rànquing de les tres millors obres d’aquesta estrella turca per a disfrutar aquest estiu.

El que distingeix Demet Özdemir és la seua extraordinària versatilitat. A través dels seus personatges, ha aconseguit fer-nos riure, plorar i sentir un profund sofriment. Aquesta llista mostra que en la diversitat rau l’encant i que Özdemir és una veritable força de la naturalesa en l’actuació.

1. Amb olor de maduixes

Amb olor de maduixes.Divinity

La comèdia romàntica que tots esperàvem va arribar a Divinity, i sabem que no te la voldràs perdre. Amb el seu paper d’Asli, Demet va tornar a demostrar el seu gran talent per a la comèdia, i nosaltres vam tornar a enamorar-nos de la seua actuació. Llena de malentesos, secrets, situacions inesperades i boges intrigues, aquesta sèrie ens va oferir grans moments i moltes rialles.

2. Adim Farah

El meu nom és Farah.IMDB

En el drama que narra la complexa història de Farah Erşadi i Tahir Lekesiz, Demet Özdemir mostra la seua faceta més dramàtica, interpretant una jove netejadora disposada a tot per tirar endavant el seu fill. La sèrie relata com Farah s’enfronta a un sicari encarregat d’assassinar-la després que ella presenciï l’assassinat d’un policia en mans de la màfia. Aquí, Demet encarna una dona forta i valenta, capaç de fer qualsevol cosa pel seu fill.

3. La meua llar|casa, la meua destinació|destí

Fotograma 'La meua llar|casa, la meua destinació|destí'Mitele

Finalment, Demet dona vida a Zeynep, una nena pobra la vida de la qual canvia radicalment quan és adoptada per la família rica per a la qual treballa la seua mare. Els seus pares accepten la proposta amb l’esperança d’un millor futur per a ella. Tanmateix, el destí continua jugant amb Zeynep, i quan ja és una jove culta amb un futur prometedor, la seua idíl·lica vida es veu truncada.