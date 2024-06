Demet Özdemir gaudeix de Los Angeles: "Que comencin les vacances"

Demet Özdemir ha decidit prendre un merescut descans i ha viatjat a Los Angeles. L’actriu ha visitat alguns dels llocs més emblemàtics de la ciutat nord-americana i, per descomptat, ha fet una parada a Hollywood, on estudis com Paramount Pictures, Universal i Warner Brothers ofereixen recorreguts rere bambolines. No hi ha millor destí per a una de les estrelles turques amb més projecció internacional que la meca del cine. Serà que algun dia la veurem recollint un Oscar?

Amb un barret estil texà i un abillament espectacular, Demet Özdemir ha recorregut gran part de la famosa ciutat. La protagonista de "El meu nom és Farah" no ha tardat en compartir amb els seus seguidors algunes fotografies del seu viatge, i com era d’esperar, ha rebut una allau de likes i comentaris positius. "Que comencin les vacances. Hola des de Los Angeles", escrivia Demet en un post on recopilava algunes d’aquestes instantànies.

Fidel al seu estil, Demet també ha compartit diverses històries en el seu perfil d’Instagram, permetent als seus seguidors seguir de prop el seu recorregut. Nosaltres hem pogut veure que l’actriu ha gaudit de llargs passejos pel carrer Gardner, molt a prop del famós Passeig de la Fama, on actors i actrius de renom han deixat les seues empremtes. Demet, estem segurs que els teus fans desitjarien veure les teues empremtes immortalitzades allà algun dia.

Durant la seua estada, l’actriu també ha aprofitat per fotografiar-se davant alguns dels molts murals urbans que adornen la ciutat. L’art grafiter és una constant a Los Angeles i una senya d’identitat de la zona. I, per descomptat, Demet no ha pogut resistir-se a visitar algunes botigues de roba. T’entenem, Demet, és impossible anar-se’n dels Estats Units sense emportar-se algun souvenir.

Mentre Demet continua gaudint de les seues vacances, a Espanya, el públic continua delectant-se amb "El meu nom és Farah", la telenovel·la turca que protagonitza juntament amb Engin Akyürek. La sèrie està a punt d’entrar en la seua recta final a Divinity, i els espectadors estan a punt d’acomiadar-se d’ella. Una veritable pena, ja que aquesta producció s’ha convertit en la sèrie turca més vista del canal en el que va de temporada.