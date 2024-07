Les noves estrelles turques

Tothom coneix Hande Erçel, Demet Özdemir o Cansu Dere. Però molt pocs espectadors espanyols tenen dades de les actrius turques que, actualment, ocupen totes les portades dels mitjans otomans.

Algunes són ja tan populars que han estat convidades a coneguts esdeveniments com el Festival de Canes. Parlem d’Özge Özacar, la jove que ha revolucionat les tardes de Divinity amb el seu paper en Mons oposats. Actriu, ballarina i fidel seguidora del Fenerbahçe, a Espanya la vam conèixer donant vida a Azra Yilmaz en Germanes, emesa el setembre de 2023 a Nova.

Salt a la gran pantalla

Cap no passa dels 40, però aconsegueixen una legió de fans en xarxes socials que supera el milió de seguidors. Les seues facetes com a influencers fan que les productores apostin per aquests rostres menys coneguts gràcies al seu increïble potencial i talent davant de la càmera. Un exemple d’això és Sinem Kobal, que, després d’un llarg procés de càsting, ha aconseguit el protagònic a la pel·lícula.

Her seyin basi Merkür, que arribarà a les pantalles el proper 6 d’agost.

Özge Özacar

Té 29 anys i s’ha convertit en la gran protagonista de Mundos oposats gràcies al seu personatge Görkem i l’apassionada història d’amor que viu amb Fatih (Dogukan Güngör). Ozge es va graduar en Periodisme per la Universitat de Marmara i a Espanya la vam conèixer donant vida a Naz Sargun en la telenovel·la Meryem.

Devrim Özcan

Estem desitjant veure Mavi Magara, la pel·lícula de l’actriu al costat del galant de Love is in the air, Kerem Bürsin. Özcan, nascuda a Mugla el 1998, ha participat en exitoses produccions otomanes com Vuslat, Ram o Mi vida ets tu.

Devrim Özcan

Afra Saraçoglu

La vam conèixer donant vida a Ece a La senyora Fazilet i les seues filles, però va assolir la fama internacional amb el paper de Seyran en Yali Çapkini, on va compartir escenes amb Çetin Tekindor. També ha participat en la pel·lícula de Ozcan Deniz Ikinci Sans.

Afra Saraçoglu

Sinem Kobal

Sinem va assolir la fama amb en la sèrie Hürrem Sultan i fa uns dies vam saber que protagonitzarà la pel·lícula Her seyin basi Merkür al costat d’Alp Navruz. A més, és coneguda a Espanya pels seus romançoss amb Ibrahim Çelikkol i Kenam Imirzalioglu.

Sinem Kobal

Cansu Tosun

Va nàixer a Alemanya i té un germà bessó anomenat Firat. Cansu va estudiar ballet en l’Òpera Alemanya durant 13 anys i va treballar com a model fins que va debutar en televisió amb Küçük Hanımefendi. Actualment, interpreta Medine a Kirli Sepeti.

Cansu Tosun

Ozgu Kaya

La periodista Birsen Altuntas va confirmar la participació de Kaya (5 de febrer de 1995) en una de les sèries més ambicioses de la pròxima temporada, Beautiful Land of Love. En ella compartirà protagonisme amb Burak Berkay Akgül (Safir).

Ozgu Kaya

Helin Kandemir

Als seus 20 anys, Helin ha format part de l’elenc d’exitoses sèries com Bihter, passió oculta o Duy Beni. El 2022 va fitxar per Netflix per treballar en Classes particulars, una de les ficcions més vistes de la plataforma protagonitzada per Bensu Soral.

Helin Kandemir

Sükran Ovali

La vam conèixer com a Ayse a Paramparça i l’any passat ens va conquerir interpretant la famosa fiscal Derya Íhdal en Secrets de família. Sükran està casada amb el futbolista Caner Erkin i junts tenen una filla de cinc anys anomenada Mihran Ela.

Sükran Ovali

Kayra Zabci

Kayra va nàixer el 21 d’agost de 2001 a Istanbul, però és originària de Malatya. Va començar la seua carrera amb només cinc anys, després de ser elegida per actuar a la pel·lícula Küçük Kıyamet. Des de 2022 dona vida a Seferiye en la sèrie Alparslan: Büyük Selçuklu.

Kayra Zabci

Yagmur Kusel

Yagmur ha guanyat notorietat a Turquia gràcies al seu treball en Kan Çiçekleri, una sèrie d’amor i suspens en la qual comparteix guió amb el jove Baris Baktas. Gràcies al seu paper, l’actriu ja ha superat el milió de seguidors a Instagram.