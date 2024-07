Hilal Altinbilek habla de su personaje en ‘Una vida perfecta’

detail.info.publicated Marta AmadO detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Hilal Altinbilek y Onur Tuna han revolucionado Telecinco con el estreno de Una vida perfecta, serie de acción, drama y romance que promete darnos grandes alegrías este verano.

La actriz turca fue entrevistada hace unos días y dio nuevos detalles de su personaje en la ficción: «Sebnem tiene muchos traumas y muchas dificultades que la frenan. Pero, al mismo tiempo, en cada etapa está evolucionando internamente. En cada capítulo, hay nuevas sorpresas sobre ella, eso es algo que me encantó de este trabajo y de este rodaje».

Buena madre, inteligente y sin miedo a nada, así define Hilal a la protagonista, una mujer con la que, para nuestra sorpresa, no se siente nada identificada: «Es un contraste conmigo, porque no soy una persona que se adapta fácilmente a las nuevas situaciones de la vida».

Aunque no ha visitado España, la actriz reconoce que le encantaría conocer nuestro país y que está dispuesta a aprender nuestro idioma: «Hasta este momento no me había planteado trabajar en España, no entraba ni en mis planes ni en mi carrera, pero ahora sí, ¡me encantaría!» También ha reconocido que, su película española favorita es La piel que habito, de Almodóvar.