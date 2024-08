Kerem Bürsin regresa a la gran pantalla con 'Son of a Rich' en diciembre

El estreno de "Son of a Rich" ya tiene fecha. La nueva película de Kerem Bürsin llegará a los cines en diciembre, justo a tiempo para las fiestas navideñas. Esta noticia ha emocionado a los seguidores del actor turco, quien además será el anfitrión de los Golden Globes en Turquía, donde compartirá escenario con la estrella de Hollywood, Sharon Stone.

Aunque la filmación de "Son of a Rich" aún no ha concluido, el equipo está encantado de tener una fecha de lanzamiento confirmada. Además, Kerem Bürsin está esperando el estreno de "Mavi Mağara", programado para un mes antes que "Son of a Rich". Así que el actor se prepara para una temporada de otoño-invierno cargada de estrenos importantes.

En "Son of a Rich", Bürsin actuará junto a Melis Sezen, conocida por su papel en "Infiel". En esta película, Bürsin interpreta a Mete, un joven de una familia adinerada cuyo padre decide darle una lección sobre el valor del dinero a través de un sorprendente experimento social.

Melis Sezen y Kerem Bürsin.Twitter

Melis Sezen interpreta a Polina, un personaje que en la versión original de la película era encarnado por Olga Dibtseva. Polina es una campesina que trabaja en la misma finca donde Mete se encuentra transformado en sirviente. Fuerte, inteligente y compasiva, Polina está atrapada en la misma simulación que Mete. Su comportamiento y sabiduría contrastan con la indiferencia inicial de Mete, y su influencia es fundamental para que él aprenda a valorar la vida sencilla y honesta.

A medida que Mete se adapta a su nueva vida, la relación con Polina se fortalece, convirtiéndola en su guía y apoyo emocional. Su presencia ayuda a Mete a reconocer sus errores y a transformarse en una persona mejor.