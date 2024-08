Nova Estrena "Doctora Quinn" aquest dissabte: un clàssic dels 90 torna a la pantalla

La cadena Nova, reconeguda per la seua programació d’èxits internacionals, presenta aquest dissabte, 10 d’agost, la sèrie nord-americana Doctora Quinn. Aquesta popular producció dels anys 90 serà transmesa a les 15:30 hores i es podrà disfrutar els caps de setmana, tant dissabtes com diumenges. La sèrie arriba per ocupar l’espai deixat per Terra Amarga, que es troba als seus capítols finals. A més, Doctora Quinn estarà disponible a la plataforma Atresplayer.

Doctora Quinn, protagonitzada per Jane Seymour, Joe Lando, Diane Ladd, el Txad Allen, Erika Flores, Jessica Bowman i Shawn Toovey, va ser un fenomen televisiu als Estats Units, obtenint nombrosos premis, inclosos un Globus d’Or per a Seymour i diversos Emmy. La sèrie ha estat emesa a diversos països, incloent Alemanya, Itàlia, Xile i el Perú.

La sèrie ha estat remasteritzada per a la seua emissió a Nova i està ambientada al segle XIX. Narra les vivències de Michaela Quinn, una doctora de Boston que es muda a Colorado Springs després de la mort del seu pare. En aquest petit poble de l’Oest, Michaela enfronta l’escepticisme de la comunitat cap a una dona mèdica i prova d’adaptar-se a la seua nova vida. Doctora Quinn aborda temes rellevants com la discriminació racial i de gènere, la salut pública i els drets dels nadius americans.

Doctora Quinn.Atresmedia

La trama comença el 1867, centrada en la vida de Michaela Quinn (Jane Seymour). Després de la mort del seu pare, Michaela es trasllada a Colorado Springs per obrir el seu consultori mèdic. Allà, es troba amb un entorn molt diferent del de Boston i entaula amistat amb Byron Sully (Joe Lando), un aliat dels nadius americans, i Charlotte Cooper (Diane Ladd), una llevadora i propietària d’una pensió.

Després que Charlotte pateixi una mossegada de serp, al seu llit de mort li demana a Michaela que es cuidi dels seus tres fills: Matthew, Colleen i Brian. Michaela s’adapta a la seua nova vida al poble, assumint el rol de madre i doctora, enfrontant les dificultats de ser una dona en un entorn conservador.