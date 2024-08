Sandra Barneda i Pascalle Paerel celebren l’orgull LGTBIQ+ a Amsterdam

Sandra Barneda, la coneguda periodista i presentadora, ha mostrat públicament el seu amor per Pascalle Paerel a través d’un commovedor post a Instagram. La parella va gaudir de l’acolorida desfilada de l’Orgull LGTBIQ+ a Amsterdam, esdeveniment que Barneda va descriure com una experiència sense igual. A la seua publicació, Sandra va declarar: "No ha pogut ser millor", al costat d’una foto d’ambdues radiants i envoltades d’amics, celebrant la diversitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+.

Pascalle Paerel, d’origen holandès, va fer que aquesta celebració de l’Orgull fos especialment significativa per a ambdues. La capital dels Països Baixos es va omplir de vida amb banderes, pancartes i globus multicolors. Sandra Barneda, coneguda pel seu treball a Mediaset, es va unir a la desfilada amb centenars de persones. Aquest esdeveniment va marcar l’inici d’unes ben merescudes vacances per a la periodista, que prèviament havia anunciat el seu descans amb el missatge: "Tancat per vacances".

La publicació de Sandra s’ha omplert ràpidament de missatges de suport i admiració. Comentaris com "Ets un referent" i "Que maques les dos" van inundar el seu tauler de missatges, mostrant l’afecte i suport dels seus seguidors. Molts van elogiar la relació de la periodista amb Pascalle, celebrant el seu amor i l’energia positiva que irradien juntes.

Sandra Barneda i Pascalle Paerel porten aproximadament un any i mig de relació. Malgrat la fama de Sandra, la parella ha preferit mantenir la seua vida privada allunyada de l’escrutini públic, especialment després de la sonada ruptura de Barneda amb Nagore Robles el 2022. Des d’aleshores, la presentadora ha estat més reservada respecte a la seua vida personal.

Sandra Barneda en l’Orgull d’Amsterdam.Instagram

Pascalle Paerel, ballarina del Ballet Nacional d’Holanda i cofundadora de The Fashion Composers, una agència de models per a ballarins d’elit, també és compromesa amb diverses causes socials a través de l’Open University. Aquesta dedicació a causes socials i la seua passió per la seua feina reflecteixen el compromís i suport de Pascalle, que ha estat un pilar fonamental per a Sandra.

Sandra Barneda al costat de|juntament amb la seua xicota|núvia Pascalle Paerel i uns amics.Instagram

La relació entre Sandra i Pascalle no només ha estat un suport emocional, sinó també professional. Pascalle ha acompanyat Sandra en alguns dels seus projectes, incloent els enregistraments de "L’illa de les temptacions" a la República Dominicana i el nou programa "Així és la vida", que va reemplaçar "Sálvame" en Telecinco. A més, Pascalle ha celebrat els èxits literaris de Sandra, que ha estat molt ben rebut al món editorial.