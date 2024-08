'Joc de cartes estiu' visita Salou, Cambrils i la Pineda, avui a TV3

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

TV3 emetrà avui a les 22.06 hores Joc de cartes estiu. El programa de Marc Ribas recorrerà la Costa Daurada a la recerca del millor restaurant de la zona. Primer visitarà Salou per conèixer Ester i David Gassull, germans i propietaris del Mendabal, que ofereixen menjar basc, amb sabors autèntics. A la Pineda, descobrirà el Wissler, una hamburgueseria amb una gran oferta de cerveses i gestionada per Nini Abramia i Abril Bonillo. Finalment, passarà per Cambrils per provar el menjar de Les Barques, un establiment de cuina mediterrània i arrossos a càrrec de Xavi Capella i Xavi Palau. La dinàmica del format és la de sempre, cadascun votarà i valorarà la competència, mentre Ribas tindrà el vot decisiu per determinar el guanyador. Així, un dels tres aconseguirà la victòria i s’emportarà el títol al millor restaurant de la Costa Daurada.