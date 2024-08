La vida del president John F. Kennedy, avui a 'Nits Sense Ficció'

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La plataforma 3Cat i TV3 reemeten avui a les 22.05 hores JFK, més enllà del límit a Nits Sense Ficció. Un documental que explica en dos capítols la història de John F. Kennedy sense filtres, en la qual va viure una vida plena de drama, amor, política, poder i escàndols. Kennedy va ser el president més jove dels Estats Units el 1961 amb 43 anys i el 1963 va ser assassinat, malgrat que no volia ser president i que era un paper que el patriarca de la família reservava per al fill gran, Joe. El reportatge explica les etapes claus de la seua vida, les èpoques més commovedores i més fosques. Amb imatges i arxius, aquesta obra també examinarà el personatge lluny de la vida pública, l’entorn, la relació amb la seua dona Jackie, les infidelitats.. i mostrarà el que hi ha darrere de molts dels seus èxits polítics. Més tard, es podrà veure Laietana 43, el cau de la bèstia.