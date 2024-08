La tornada de 'New Amsterdam' - MEDIASET

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Divinity estrenarà avui a les 22.45 hores la quarta temporada de New Amsterdam amb un elenc format per Ryan Eggold, Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims i Tyler Labine. A més, arribarà a l’hospital una nova incorporació, interpretada per Sandra Mae Frank. La cadena emetrà avui dos capítols de la nova entrega d’aquesta ficció.