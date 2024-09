Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Torna El Intermedio aquesta nit a La Sexta per continuar explicant l’actualitat amb molt humor i amb la mirada creativa que els caracteritza. El format torna capitanejat per El Gran Wyoming i els seus col·laboradors habituals, però aquesta vegada inclouran nous fitxatges com Mikel Herrán i Inés Rodríguez.